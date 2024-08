Silvio Santos gravou programa de namoro com cearenses e até dançou forró no palco; relembre

"É namoro ou amizade?". A famosa pergunta do quadro 'Em Nome do Amor', do Programa Silvio Santos, embalou muitos jovens nos anos 1990 e é reproduzida até hoje. Mas você sabia que um desses quadros foi gravado apenas com cearenses, recrutados em Fortaleza?

É o que relembra o analista financeiro René Leite, de 42 anos, um dos escolhidos para participar do programa. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele compartilhou como foi a emoção de estar pertinho de um dos maiores ícones da televisão, que morreu no último sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia.

No bailinho, parte em que acontecia uma breve dança entre os casais, Silvio ainda arriscou passos de forró ao som da banda Mastruz com Leite.

O ano era 1996. À época, René tinha apenas 16 anos e viu em um anúncio na TV que estavam recrutando jovens de Fortaleza para participar do 'Em Nome do Amor'. Segundo ele, a seletiva aconteceu na Capital, na antiga sede do SBT no Ceará.

"Apareceu no intervalo do programa que estavam chamando gente de Fortaleza, e eu pensei que era minha chance de aparecer na TV, de ir pra São Paulo pra conhecer o Silvio. Quando cheguei na seletiva, tinha uma fila gigante, dando a volta no quarteirão, com muita gente", revelou René.

As turmas de Fortaleza eram compostas por grupos de meninos e meninas. A produção fazia diversas perguntas aos candidatos e tirava fotos. Caso fosse selecionado, a emissora entraria em contato.

Segundo René, o telegrama mais aguardado chegou cerca de um mês depois da seletiva, quando estava na escola, cursando a antiga 8ª série no colégio Christus. Ele recebeu o convite para ir à capital paulista com tudo pago pelo canal de televisão.

"Meus pais que ligaram pro colégio de manhã pra me dizer. De tarde, eu já tava arrumando as malas e indo pro aeroporto rumo a São Paulo. Eles deram tudo: passagem, hotel, van pro aeroporto, lanche, roupa", disse.

René afirma que ainda ganhou um cachê de R$ 150 pela participação e revela como gastou o dinheiro: "Comprei 3 camisas da Lacoste que estavam na moda na época", divertiu-se.

Durante o programa, René conheceu a também cearense Rangelma, de 17 anos. Para tentar entrosar os dois, Silvio pergunta, descontraído: "Forró é a dança da moda agora lá em Fortaleza? Quais artistas estão cantando forró lá?".

René, então, responde: "inúmeros, toda hora aparece uma banda nova". Silvio Santos continua: "E há alguma banda cearense que saiu de lá e tá fazendo sucesso no Brasil?", Rangelma diz prontamente: "O Mastruz com Leite!".

Cheio de irreverência, Silvio pede ao maestro para tocar uma música da banda e foi embalado pelos passos do forró. Ainda convidou uma das participantes cearenses para praticar o "dois pra lá, dois pra cá".

"Dançar forró eu acho que não é difícil. Segura aqui [o microfone]. Vem aqui, me 'empresta' sua namorada", brincou o apresentador.

"Ninguém esperava. Silvio sendo o autêntico Silvio", afirma René ao lembrar do momento icônico com o ídolo.

O comunicador ainda se divertiu com os participantes falando sobre os detalhes da dança. "Eu disse que dançar forró não é difícil da forma como eu estou dançando, à moda antiga. Agora como vocês estão dançando é muito difícil. Olha só as voltinhas que ele dá", reparou.

René conta ainda que essa parte foi a mais difícil para ele no programa de namoro. "Eu não sei dançar! Então foi a pior parte pra mim", disse.

Apesar de René e Rangelma terem decidido ficar na amizade, o cearense destaca a seriedade do quadro, que proporcionou uma experiência inesquecível. "Fiquei tão nervoso que esqueci as perguntas. Foi tudo muito rápido, mas muito organizado, na hora certa. O Silvio apareceu e foi bem direto, seguiu o roteiro sem titubear", revelou.

"Não é combinado. O programa é extremamente sério e eles fazem de tudo pra que seja real, pra que a gente não se conheça antes e ser realmente uma surpresa. Não tive o resultado positivo, mas, quem conseguiu, eles ligavam pra saber se ainda estavam juntos, tinham essa preocupação", contou o cearense, que ficou amigo de alguns participantes, mas acabou perdendo o contato.

Conforme regra do programa, se o casal dissesse sim, a moça era presenteada com um buquê de flores e os dois ganhava um jantar romântico. Caso contrário, os rapazes eram enviados para a repescagem.

Curiosidade dos bastidores

Nos bastidores do programa, o cearense destacou um detalhe que chamou a atenção: os participantes não podiam usar sabonete ou perfume com cheiro forte por conta de uma séria alergia de Silvio Santos.

No camarim, depois do trato no visual com maquiagem e roupa nova, o ídolo da TV foi bater um papo com os participantes fortalezenses minutos antes de entrar no ar. René lembra com emoção de todo o carisma e atenção de Silvio, na frente e atrás das câmeras.

"Nos bastidores, falou com cada um e fez as mesmas perguntas que ele ia fazer depois no palco. Ele é o maior astro, ídolo mais conhecido do Brasil. Você olha e não acredita que ele está ali. Foi mega simpático, fez de tudo pra deixar a gente descontraído, conversa, aperta a mão. É estranho porque é aquela pessoa que você sempre viu na televisão, mas super simples, carismático, te deixa à vontade", relembrou.

'Em Nome do Amor'

'Em Nome do Amor' foi um dos quadros do Programa Silvio Santos, exibido entre 2 de outubro de 1994 a 27 de agosto de 2000, com direção-geral de Alberto Luiz.

Quando saiu do ar, foi substituído pelo 'Show do Milhão' e não retornou mais à programação. Outros dois programas de sucesso apresentados por Silvio que tinham a mesma temática foram o 'Namoro na TV' e o 'Quer Namorar Comigo?'.