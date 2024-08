Relembre pegadinha de Silvio Santos no metrô de Fortaleza que causou repercussão na época

Há nove anos, em março de 2015, o metrô de Fortaleza foi palco de uma pegadinha exibida no programa de Silvio Santos, numa ação que provocou controvérsia na época e chegou a gerar uma sindicância na secretaria de Cidades do Governo do Ceará.

No quadro Câmera Escondida, atores trajados como zumbis invadiram um vagão do metrô e assustaram passageiros. A gravação da pegadinha ocorreu meses antes, em dezembro de 2014, nas estações Chico da Silva e José de Alencar, no Centro de Fortaleza.

Segundo o SBT divulgou na ocasião, todos os passageiros presentes na pegadinha eram pessoas reais. Uma delas conversou com o Diário do Nordeste em abril do mesmo ano e revelou que havia sido convidada para participar da gravação de um vídeo institucional do Governo.

A agente social cultural Aurileide Gomes afirmou ao DN na entrevista que ganhou um cachê de R$ 70 pela participação e que não achou que a ação era falsa.

“Quando eles (os zumbis) apareceram eu me senti dentro de um filme de terror. Me imaginei sonhando acordada, tendo o pior dos meus pesadelos”, afirmou.

Apesar do susto, a mulher celebrou na época a fama e a diversão do momento. “Eu não tenho do que reclamar. (...) O que eu estou me divertindo agora vale R$ 700 milhões. Na vida a gente tem que brincar, sorrir, levar numa forma positiva”, afirmou.

Pegadinha com zumbis foi repudiada por secretário

A despeito da reação posterior da agente social, o então secretário de Cidades do governo, Ivo Gomes foi às redes sociais para pedir desculpa pelo “constrangimento” causado aos passageiros. Confira a postagem da época:

O SBT teria pagado um valor não informado à concessionária que administrava o metrô na época para poder fazer as gravações da pegadinha, o que levou a secretaria de Cidades a abrir uma sindicância para apurar o caso.

A Casa Civil do governo afirmou via assessoria, após a repercussão da pegadinha, que a autorização e a gravação do quadro foram realizadas em gestões anteriores do Metrofor e do Governo — o governador era Cid Gomes, irmão de Ivo.