Criminosos usam morte de Silvio Santos para tentar aplicar golpes; veja

Criminosos tentaram realizar um golpe em nome de Patrícia Abravanel, após a morte de Silvio Santos, no último sábado (17). Usuários publicaram nas redes sociais as mensagens de WhatsApp recebidas pedindo dinheiro para o velório e o enterro do apresentador.

"Oi, boa noite. Aqui é a Patrícia Abravanel. Meu pai morreu e não tivemos acesso à herança dele ainda e precisamos de dinheiro para o velório e enterro. Se puder estar ajudando vou enviar minha chave Pix", diz texto.

Em outra mensagem, eles pedem "qualquer ajuda financeira": "Papai morreu e estamos sem dinheiro para o velório, por favor mande qualquer valor nesta chave?".

Celso Portiolli se pronunciou

Celso Portiolli negou que a família Abravanel estivesse pedindo dinheiro. Durante o domingo de homenagens ao empresário e fundador do SBT, o apresentador disse que são "algumas pessoas mal-intencionadas".

"Algumas pessoas mal-intencionadas estão usando tudo que aconteceu para pedir dinheiro em nome da emissora ou da família Abravanel. Atenção, o SBT não está fazendo isso, são bandidos, marginais e pessoas mal intencionadas que estão aplicando golpes. Nós não estamos pedindo dinheiro. Fique atento, não caia em golpes", disse Portiolli.