Ana Maria Braga anuncia morte de criador do boneco Louro José

Durante o encerramento do programa "Mais Você" desta segunda-feira (19), Ana Maria Braga comunicou a morte de Eberson Taborda, que foi o responsável pela criação dos boneco de Louro José.

"Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática aqui pra gente: o Taborda, bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem, o primeiro boneco do Louro", disse a apresentadora.

"Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos pra mulher dele, Tabata, e família toda", acrescentou.

Ana Maria ainda afirmou que juntos, ela e Taborda, conversaram e chegaram no formato de Louro José e do atual Louro Mané, personagem idealizado após a morte do ator Tom Veiga.