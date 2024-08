Modelo brasileira Daniela Braga tem casa invadida e joias roubadas nos EUA

A modelo brasileira Daniela Braga teve a casa invadida por ladrões em Los Angeles, nos Estados Unidos. As informações sobre o crime foram divulgadas pelo site TMZ, apontando que os envolvidos teriam levado cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) em objetos.

Daniela, que é modelo da marca de lingerie Victoria’s Secret, fez uma série de vídeos sobre o caso no Instagram. Segundo ela, os ladrões levaram todas as joias dela, incluindo o anel de noivado e a aliança de casamento.

Nos vídeos, ela lamentou que vários objetos de valor sentimental foram levados, incluindo até mesmo a foto do ultrassom de seu filho e do empresário Adam Freede, com quem é casada há quase três anos.

O TMZ revelou que Daniela chegou em casa na última terça-feira (13), data em que percebeu a invasão. Os ladrões não estavam mais no local, mas ela compartilhou imagens da residência toda revirada e com vidros quebrados.

Conforme o mesmo portal norte-americano, uma investigação policial foi aberta, mas nenhum suspeito foi detido até o momento.