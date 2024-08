Cristo Redentor é 'vestido' de Silvio Santos em homenagem ao apresentador; veja imagens

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), foi iluminado como se estivesse vestido de Silvio Santos — com direito o tradicional microfone no peito — na noite deste domingo (18). O apresentador morreu na madrugada de sábado (17), em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia.

Conforme os administradores do Santuário, a homenagem é um agradecimento a Silvio Santos pelas décadas em que alegrou e uniu as famílias brasileiras.

"Um dos maiores apresentadores da TV brasileira e mundial, que batalhou muito em toda a sua existência e fez parte da vida de todo brasileiro, Senor Abravanel faleceu nesse sábado, 17 de agosto, aos 93 anos. Carioca e empreendedor, ele levou alegria a todos que encontrava e, durante décadas, uniu a família brasileira todos os domingos em frente à televisão", informaram os administradores do local, em nota.

Homenagem em SP

Em outro ato, na noite de sábado (16), o prédio da Prefeitura de São Paulo teve imagens da carreira do apresentador projetadas na fachada.

Silvio foi o nome mais importante do entretenimento da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos, que comandou a partir de 1963. Foi, também, dono de um conglomerado bilionário criador de marcas como Jequiti, Tele Sena e Baú da Felicidade — além das emissoras TVS e SBT.