SBT completa 43 anos em meio ao luto pela morte de Silvio Santos

O canal SBT completa 43 anos de existência nesta segunda-feira (19), dois dias após o fundador e apresentador da emissora, Silvio Santos, falecer, aos 93 anos. A programação especial de celebração do aniversário estava prevista para acontecer nesse domingo (18), mas foi suspensa devido à morte do artista.

O empresário veio a óbito no sábado (17), devido a uma broncopneumonia decorrente de uma infecção por Influenza (H1N1). Com isso, a grade do fim de semana da emissora foi cancelada, dando lugar a uma série de reprises e de conteúdos especiais em homenagem ao criador da rede de televisão e foi comandada por César Filho, Celso Portiolli e outros profissionais da casa.

No dia seguinte à morte, a família de Silvio Santos se manifestou, via uma publicação nas redes sociais, e agradeceu o apoio e o carinho do público no momento de luto. As filhas deles disseram que esperam que o pai "esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto".

"Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês".

História do SBT

O Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, foi criado em 1981 pelo empresário Silvio Santos. Na manhã de 19 de agosto daquele ano, a emissora entrou no ar, pela primeira vez, transmitindo ao vivo a solenidade de assinatura da concessão de quatro canais, diretamente do auditório do Ministério das Comunicações, em Brasília.

A fundação do veículo foi possível somente após o empreendedor vencer, em 25 de março de 1981, a concessão de quatro canais. Antes disso, ele já tinha o Canal 11, do Rio de Janeiro, chamado na época de Studio Silvio Santos Cinema e Televisão Ltda., ou simplesmente TVS.