Marvel é condenada a pagar R$ 200 mil para família de técnico que morreu em bastidores de gravação

Responsável pela franquia “Os Vingadores”, a Marvel Studios foi condenada a pagar multa no valor de 36 mil dólares, cerca de R$ 200 mil, para a família de um técnico de iluminação que morreu após sofrer um acidente nos bastidores da série “Wonder Man”, em fevereiro. O estúdio ainda pode recorrer da decisão.

Conforme informado pela revista Variety, J.C. Osorio, também conhecido como Spike, ajustava as luzes do cenário quando caiu de uma viga no set. Uma investigação conduzida pelas autoridades revelou que a passarela apresentava desgastes causados pelo tempo, que provocaram o acidente.

Além da Marvel, a Radford Studio Center, proprietária da instalação, também foi penalizada por negligência. No caso da empresa, a multa é de 22,5 mil dólares, aproximadamente R$ 120 mil.

Ambos os estúdios têm 15 dias úteis para recorrer à deliberação. Caso isso não ocorra, as indenizações serão repassadas para Joanne Osorio-Wu e Zoila Osorio, esposa e mãe do funcionário, respectivamente.