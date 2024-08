Filme 'É Assim Que Acaba' pode não ter continuação por causa de briga entre atores

Com orçamento de US$ 25 milhões, o filme "É Assim Que Acaba" já arrecadou mais de US$ 180 milhões globalmente desde sua estreia no início de agosto. A produção é inspirada no livro homônimo de Colleen Hoover, que em 2022 lançou a continuação "É Assim Que Começa". Com o sucesso de bilheteria, o esperado é que a sequência literária também seja adaptada para as telonas. No entanto, a rixa entre Blake Lively e Justin Baldoni pode impedir que a continuação aconteça. As informações são do The Hollywood Reporter.

Justin assumiu o longa como diretor, além de ter interpretado Ryle Kincaid. Já Blake assumiu o cargo de produtora e interpretou o papel de Lily Bloom. Ambos os personagens estão na sequência do livro, o que significa que para fazer uma adaptação fiel, os dois atores teriam que voltar a trabalhar juntos nas gravações da continuação.

Além disso, fontes revelaram que a Wayfarer Studios, empresa fundada por Justin e Steve Sarowitz, tem os direitos para produzir "É Assim Que Começa". Portanto, mesmo que o personagem Ryle não aparecesse no filme, Justin ainda participaria da produção através da empresa.

RIXA ENTRE JUSTIN BALDONI E BLAKE LIVELY

De acordo com informações do site TMZ, Justin teria que levantar Blake em uma das cenas, mas estava receoso devido problemas nas costas. Ele chegou a perguntar ao treinador da atriz o peso dela e como poderia ajustar o treino para evitar possíveis lesões.

O comentário foi interpretado pela atriz como gordofóbico. Ela é casada com o ator Ryan Reynolds, também no ar com o filme "Deadpool & Wolverine" há 12 anos, e há pouco mais de um ano, deu à luz a Olin, o quarto filho com o artista.

Outro ponto de discórdia seria referente a um dos momentos de beijo entre os dois atores do filme. Em uma das cenas, Blake reclamou que Justin se prolongou no gesto mais do que o necessário.

Os desentendimentos chegaram nas redes sociais, mas pelo menos não explicitamente. A atriz, o autor do livro e alguns outros membros que participaram da equipe do filme deixaram de seguir Justin Baldoni.