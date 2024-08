Após proibição de Gil do Vigor, Beatriz Reis é escalada para atuar em 'Família é Tudo'

A ex-BBB Beatriz Reis, também conhecida como a "Bia do Brás", foi escalada para a produção "Família é Tudo", da TV Globo. Conforme o Metrópoles, a escolha foi feita após não conseguirem a participação de Gil do Vigor.

A paulista possui registro do sindicato dos artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ) para atuar, ao contrário de Gil. Na produção da Globo, a ex-BBB dará vida à Selminha Veneno, contracenando com o humorista Rafael Infante, que será Toni Linguinha.

A dupla irá perturbar Andrômeda (Ramille) e Chicão (Gabriel Godoy) na nova novela da Globo.

“O coração está a mil e acho que ainda não caiu a ficha. O público pode esperar uma Selminha ardilosa, o oposto da ‘Bia do Brasil’. Todo mundo que tá acostumado com a Bia falante, e que fala alto e gesticulando; ela é o avesso”. Beatriz Reis Ex-BBB

“Agora de fato é um personagem, vocês vão conhecer um outro lado. Agora me cabe ser um personagem, existe uma dramaturgia e tem um sentido e um porquê. A Bia atriz vai entrar em ação”, comemorou.