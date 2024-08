Sem pagar pensão, Tom Cruise banca faculdade de R$ 30 mil da filha

Após a filha completar 18 anos, o ator Tom Cruise parou de pagar a pensão da filha Suri Noelle, fruto do relacionamento com Katie Holmes. Conforme o Daily Mail, o astro de Hollywood está bancando apenas as mensalidades da Universidade Carnegie Mellon. Por ano, ele deve pagar US$ 65 mil, sendo quase R$ 30 mil por mês.

Com a pensão, Suri recebia 400 mil dólares por ano, em torno de R$ 2,2 milhões, conforme acordo do divórcio de Katie e Tom.

As aulas de Suri iniciam em setembro, e ela contou com a ajuda de Katie para levar suas coisas ao dormitório no campus localizado na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Veja também Zoeira Filha de Tom Cruise, Suri Holmes não tem contato com o pai há mais de uma década Zoeira Suri, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, não recebe mais pensão de R$ 2,2 milhões do pai

Afastamento de Tom Cruise

Na época da separação dos atores, especulou-se que o principal motivo do divórcio fosse a religião que o ator segue, a cientologia. Katie teria optado criar Suri longe da influência religiosa.

Apesar de terem acordado que ele teria ampla visitação a filha, a imprensa americana relata que o ator e Suri têm pouca relação. Em 2016, a revista In Touch revelou que os dois ficaram dois anos e meio sem se ver.

Inclusive, Suri agora assina como Suri Noelle em homenagem à mãe. Noelle é o nome do meio de Katie Holmes.