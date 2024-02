Funcionário morre em acidente no estúdio de nova série da Marvel

Um funcionário da produção da série 'Wonder Man', da Marvel, morreu em um acidente no estúdio Radford, em Los Angeles, na Califórnia, nesta terça-feira (6). A informação foi publicada pela revista Hollywood Reporter.

Segundo o periódico norte-americano, o funcionário, que não teve sua identidade revelada, caiu das vigas do set de filmagens. Ele era montador.

A série não estava em gravação no momento do acidente, mas a equipe estava trabalhando. "Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com sua família e amigos, e nosso apoio está por trás da investigação das circunstâncias deste acidente", disse o estúdio Marvel em comunicado.

'Wonder Man'

A série conta a história de Magnum, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, um dublê que vira super-herói. A produção, que será lançada no Disney+, ainda está em andamento.