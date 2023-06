Chris Hemsworth diz ter conversado com Pedro Scooby e Medina no Brasil

O ator Chris Hemsworth contou ter conversado com os surfistas Pedro Scooby, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. O Thor, da Marvel, revelou o conteúdo da conversa em entrevista ao podcast PodPah, apresentado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), nesta sexta-feira (16).

"Mandei mensagem para o Ítalo Ferreira, e ele estava tentando me arrastar para uma piscina de ondas, mas infelizmente eu não tenho tempo. Mas, quando eu voltar, certeza de que vou colocar na minha agenda. Conheci o Pedro Scooby hoje de manhã, o cara é fantástico, também o Gabriel Medina e o Filipe Toledo. Vocês têm alguns dos melhores surfistas do mundo, senão os melhores, e os australianos estão tentando alcançá-los", disse.

No encontro com Pedro Scooby, Chris deu uma camisa ao atleta e autografou a prancha. Hemsworth ainda falou que tem o surfe é o seu foco e atenção. É o esporte que eu mais gosto", disse. O ator está no filme Resgate 2 da Netflix e está em São Paulo para o Tudum.

Em entrevista, o astro de Hollywood ainda comentou que é amigo de outros atores que estiveram nas sequências de filme dos "Vingadores". "A gente passou anos fazendo esses filmes. Foi como voltar ao colégio", comentou Chris sobre o filme "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019.