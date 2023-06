Alanis Morissette confirma show no Brasil em novembro

A cantora Alanis Morrissette voltará ao Brasil, após 12 anos, com a turnê comemorativa para a celebração do álbum 'Jagged Little Pill', um dos mais vendidos da história da música e vencedor de cinco Grammys. A apresentação ocorre no dia 14 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque.

A apresentação será a única na América do Sul, e a pré-venda será realizada exclusivamente para clientes do banco Santander nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 10h. Para os interessados que não cumprirem o requisito para a venda antecipada, o dia 22 de junho foi o escolhido para as vendas gerais, também às 10h de forma online.

Entre as canções famosas que devem ganhar a setlist do show em novembro, estão as canções 'You Oughta Know', 'Ironic' e 'You Learn'.

Conforme a disposição dos lugares do estádio, o preço da cadeira superior custa R$ 450 (inteira); da pista R$ 550 (inteira); da cadeira inferior, R$ 640 e da pista premium, R$ 760. A turnê de Alanis já passou pelos Estados Unidos, Canadá e Europa.