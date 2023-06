Preta Gil anuncia participação em turnê da Família Gil após liberação de médicos

Após concluir as sessões de quimioterapia e radioterapia, Preta Gil contou, no Instagram, nessa quinta-feira (15), que seus médicos a liberaram para voltar a fazer shows. Com a novidade, a artista anunciou que participará da nova turnê da Família Gil, banda formada pelos parentes da cantora.

Ela estava afastada dos palcos desde o início do ano, quando tornou público que descobrira um câncer no intestino.

“Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil! Vai ser emocionante, sem dúvidas!!! Aguardo vocês nos palcos, até já”, escreveu ela na rede social.

As apresentações no Rio de Janeiro acontecem dias 16, 17 e 18 de junho; em Belo Horizonte no dia 23 de junho; em São Paulo no dia 25 de junho, e em Salvador nos dias 30 de junho e 1º de julho. Alguns shows já estão, inclusive, com ingressos esgotados.

Nos comentários, famosos que são amigos de Preta celebraram a notícia. “Estou muito feliz em ouvir isso. Te amo, Pretinha”, disse Taís Araújo. “Que emoção, Tchuca. Vai ser lindo. Te amo”, publicou Fernanda Paes Leme. “Que maravilha, querida”, comemorou Mariana Ximenes.

Em recente entrevista ao “Mais Você”, de Ana Maria Braga, a cantora falou sobre os sintomas que sentia antes da descoberta do tumor: prisão de ventre exagerada (10 dias sem ir ao banheiro), fezes achatadas, sangue e muco nas fezes, picos de pressão alta e dor de cabeça.

“Fui ao banheiro normalmente e, quando fui andar até o banheiro, senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando olhei, era sangue. Mas não era pouco sangue, era muito sangue. Comecei a me sentir mal, fiquei tonta, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital. Os médicos já pediram exames, tomografia, ressonância e, na primeira tomografia, já apareceu o tumor. Ele tem seis centímetros, ele é grande”, disse ela.