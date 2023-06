Filha de Gerson Brenner relembra tragédia com o pai devido à reprise de ‘Corpo Dourado’

Ana Luísa Haas, filha do ator Gerson Brenner, usou o Instagram para relembrar a tragédia que aconteceu com o pai devido à reprise da novela “Corpo Dourado”, no canal Viva, e que conta com Gerson no elenco. O artista levou um tiro no ano de 1998, quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, pouco após ter gravado sua última cena do folhetim, que teve o capítulo final exibido quatro dias depois.

“Quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem sobre a reprise da novela do meu pai, Gerson Brenner. 'Corpo Dourado' foi seu último trabalho e ele levou o tiro no dia em que gravaria o último capítulo. Obrigada de coração pelo carinho e por não o deixarem ser esquecido. Uma das últimas lembranças que tenho com meu pai foi em 1998, dias antes do 'acidente' e a gente 'batendo o texto' da novela juntos. Ele era o Jorginho e eu a Alicinha (papel de Danielle Winits)”, escreveu Ana Luísa, que tinha 6 anos na época.

“Não posto muito nas redes sociais sobre porque não preciso provar nada para ninguém, não quero ser julgada e nem ler comentários maldosos. Te amo, pai! Tenho muito orgulho em ser sua filha e vou te honrar até o fim. A relação que tenho e tive com o meu pai é nossa e ninguém nunca vai entender tudo o que enfrentamos juntos... Mas é isso. Cuidem de seus pais e aproveitem ao máximo sua companhia”, concluiu.

A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro de Gerson e ficou alojada na altura da nuca. O ator perdeu massa encefálica e entrou em coma, ficou com sequelas, tem dificuldade para falar e não consegue se locomover sozinho até hoje.

Ana Luísa é filha de Gerson Brenner com a modelo Ana Cristina. Atualmente, o ator mora em São Paulo e é casado com Marta Mendonça, que vem cuidando dele desde a tragédia, em agosto de 1998.