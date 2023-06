Chris Hemsworth fala sobre machucado em gravações de O Resgate 2: ‘faz parte da diversão’

Lançamento da Netflix que chega nesta sexta-feira (16) no streaming, o novo filme de Chris Hemsworth, astro de Thor, aprofunda história do protagonista na sequência da franquia O Resgate. O ator e o diretor do longa Sam Hargrave vieram ao Brasil para o Tudum, evento mundial da plataforma que acontece até o dia 18 de junho em São Paulo.

“O Resgate 2” dá sequência ao primeiro ao mostrar como Tyler Rake (Chris Hemsworth) sobreviveu após quase morrer na última missão. O mercenário agora tem a tarefa de resgatar a família de um criminoso implacável, além de precisar lidar com os fantasmas do passado que foram apresentados no início da franquia.

Assim como no primeiro filme, as cenas de ação são bastante intensas, deixando o espectador na tensão por uma longa sequência. A principal, inclusive, tem 21 minutos e sete segundos, como Sam Hargrave gosta de enfatizar, e demorou cerca de seis semanas para ser gravada.

Para Chris, isso certamente elevou o nível. “Sam e a equipe de dublês projetaram e coreografaram coisas que eu certamente nunca vi na tela antes. Em particular, você sabe, a grande sequência. Temos 400 figurantes naquela tomada em que cada pessoa precisa estar perfeitamente sincronizada porque está tudo em uma câmera”.

Foi tão intenso que o ator chegou a se machucar de verdade durante as gravações. Porém, ao Diário do Nordeste, ele brincou dizendo que “faz parte da diversão”. “Sempre há risco envolvido, mas também faz parte da diversão, parte da energia visceral que está na tela”.

Legenda: Em uma das cenas, o ator se machucou de verdade nas gravações Foto: Divulgação/Netflix

Chris Hemsworth ator “Nós tínhamos um cronograma incrivelmente organizado, então eu certamente sabia que, se eu desse um tempo, isso prejudicaria toda a produção. Houve algumas lesões que eu tive que lidar, mas foi uma experiência incrivelmente colaborativa. Eu tinha o maior respeito e confiança em Sam e na equipe de que cada passo foi feito para garantir que fosse o mais seguro possível”.

Vulnerabilidade do protagonista

Para o ator, o longa foi uma oportunidade de aprofundar as camadas do protagonista, que sofre e não lida bem com o luto da perda do filho. “Não resolvemos todos esses problemas no primeiro filme. Com a profundidade emocional, algo que repercutiu com o público, as pessoas poderiam se identificar ou ter empatia e entender por que havia isso, essa dor, esse trauma, essa luta”.

“Entender que a auto aversão, o auto ódio enterrado sob o exterior durão foi uma jornada criativa realmente interessante e acho que realmente complementa a ação”, destaca.

Essa vulnerabilidade explorada longa é, inclusive, o que o diferencia do primo, de acordo com Chris, já que “desta vez, era importante torná-lo pessoal também, e não sentir que estávamos apenas apresentando um novo vilão e bandido”, diz.

“Acho que isso apenas permite que o público permaneça envolvido, você não está reintroduzindo uma ideia totalmente nova. Você está dizendo, bem, o que você experimentou no primeiro filme agora estamos expandindo. Se você ainda não viu esse filme, não importa. Ainda é detalhado e articulado de uma maneira que as pessoas possam se conectar”.

Legenda: Sam Hargrave e Chris Hemsworth nos bastidores das gravações do longa Foto: Divulgação/Netflix

Ação de tirar o fôlego

Diante de tantos socos, tiros, chutes, quedas e acrobacias, o diretor afirma não ter tido nenhuma cena impossível de fazer. “É meu trabalho tornar isso possível para que o público possa experimentá-lo. Cabe a mim determinar como será essa execução”.

Sam Hargrave diretor "Portanto, mesmo que parecesse muito difícil, essa maravilha de 21 minutos e 7 segundos foi extremamente desafiadora. Eu acho que é parte do desafio e parte da diversão de um grande filme como este, pegar o impossível e torná-lo, você sabe, outra sexta-feira no cinema”.

Para além disso, Sam conta que o trabalho também se voltou para tornar a produção única dentro do gênero, já que existem “tantos filmes de ação ótimos, ótimos diretores, o desafio era como se diferenciar, como elevar o gênero. Então isso, definitivamente estava na minha cabeça”.

A experiência com coordenação de dublês, segundo o diretor, foi fundamental para a construção de concluir cenas em ‘O Resgate 2’ e não as tornar confusas, com boas coreografias de luta e tomadas que até dão sensação de ser um videogame.

Resgate 3? No Brasil?

Com o sucesso da franquia, Chris e Sam não descartam a possibilidade de fazer um terceiro filme, mas ainda é cedo para falar. Questionado sobre uma possível história de resgate se passar no Brasil, o diretor afirma que seria incrível.

“Se houver um terceiro, talvez seja um lugar muito interessante. Estamos tentando fazer com que cada filme tenha uma aparência e identidade únicas e, assim, o local se torne quase como um personagem do filme. Nós fizemos na Índia e Tailândia, nós estivemos em Praga e Viena e, agora, quem sabe onde as próximas locações poderiam ser. O Brasil é lindo e com pessoas maravilhosas”.

A escolha, conforme ele, se daria pelo contexto da história. Neste segundo, por exemplo, a ambientação do inverno era algo buscado por eles, o que levou a lugares como a República Tcheca.

Legenda: Cenas de ação foram bastante intensas e uma sequência contou com 400 figurantes Foto: Divulgação/Netflilx

Filhos e pausa na carreira

Recentemente, Chris anunciou que faria uma pausa na carreira após descobrir ter gene que indica um risco aumentado de desenvolver Alzheimer. Contudo, o ator esclareceu que o período serviria para descansar e ficar próximo da família, já que passou mais de uma década correndo entre um projeto e outro.

Chris Hemsworth "A vida estava voando e só queria fazer uma pausa para realinhar e eu tive sete ou oito meses de folga agora, eu me revigorei e reenergizei a caixa criativa já e estou ansioso para voltar a algo que ainda não sei oficialmente o que é. Estou lendo muitos scripts diferentes e conversando com diferentes diretores e tentando encontrar aquilo que ressoa em um nível profundo”.

Levar os filhos ao set, segundo ele, é uma forma de se manter próximo também. Chris conta que é até difícil tirá-los de lá e que dão opiniões honestas sobre os trabalhos do pai.

"Eles adoram, especialmente quando há ação envolvida, porque eles assistem a todos os socos e chutes e também pulam no set. Em um momento, Sam estava tendo que os segurar. Assim que a gente, eles correm para mim e dizem: 'pai, isso foi legal'. Adoro ver o entusiasmo deles e meio que faz você se sentir um pai legal. Eles estão impressionados porque, como pai, você sabe que na maioria das vezes você se sente a pessoa menos interessante para eles", finaliza.

Tudum Netflix

Neste fim de semana, a Netflix promove o Tudum, evento realizado em São Paulo com transmissão mundial no sábado (17). Durante três dias, fãs vão poder ter experiências imersivas em cenários de séries e filmes queridas do público, como Bridgerton, One Piece, Round 6, Sex Education e Wandinha.

Além disso, astros das produções originais da Netflix vão marcar presença. Estão confirmados Henry Cavill, Arnold Schwarzenegger, Maisa, Nicola Coughlan, Maitreyi Ramakrishnan e muito mais.

*Repórter viajou a convite da Netflix