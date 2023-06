Tudum Netflix 2023: o que é, como participar e quem vai estar lá

O Tudum Netflix, evento mundial para fãs das produções da plataforma, acontece nesta sexta (16), sábado (17) e domingo (18) em São Paulo, e promete reunir famosos de séries e filmes do streaming. Henry Cavill, Gal Gadot e Chris Hemsworth, por exemplo, são alguns dos nomes mais aguardados durante a festa.

Todos os ingressos para o Tudum Netflix estão esgotados, mas o evento será transmitido oficialmente pela plataforma neste sábado (17). A expectativa é de que as próximas novidades e lançamentos também sejam anunciados nesta data.

O que é o Tudum?

Tudum Netflix é um evento mundial de séries organizado pela própria Netflix, que nasceu essencialmente no Brasil. Em três dias, séries e filmes ganham stands especiais e atores chegam ao país para contato com fãs, além do anúncio de novidades do streaming no próximo ano.

Quando vai ser?

O Tudum acontecerá nesta sexta (16), sábado (17) e domingo (18).

Onde vai acontecer?

O evento será realizado no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Como comprar ingressos para o Tudum?

Os ingressos para o Tudum começaram a ser vendidos em maio deste ano e estão todos esgotados. Entretanto, o evento será transmitido na Internet.

Como ver transmissão pelo Youtube?

O Tudum 2023 será transmitido pelo canal da Netflix no YouTube, que já disponibilizou o link oficial que exibirá todos os detalhes, com apresentação da atriz brasileira Maisa.

Quem vai estar lá?

Confira a lista das pessoas que vão comparecer ao evento:

Arnold Schwarzenegger - "FUBAR"

Chase Stokes - "Outer Banks"

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley - "3 Body Problem"

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey - "The Witcher"

Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella - "Rebel Moon"

Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt - "Agente Stone" Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu - "Avatar: The Last Airbender"

Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas - "Sintonia"

Chris Hemsworth e Sam Hargrave - "Resgate 2"

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar - "One Piece"

André Lamoglia e Valentina Zenere - "Elite"

Nicola Coughlan - "Bridgerton"

India Amarteifio e Corey Mylchreest - "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton"

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet - "Eu Nunca…"

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina - "The Archies" Aria Mia Loberti e Louis Hofmann- "Toda Luz Que Não Podemos Ver".