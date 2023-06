Maisa nega affair com o jogador de futebol Rodrygo Goes

Após serem flagrados juntos em uma festa em Campos do Jordão, em São Paulo, no fim de semana, Maisa negou que esteja tendo um relacionamento com o jogador de futebol Rodrygo Goes. A atriz usou o Twitter, nesta terça-feira (13), para falar sobre o assunto em tom de deboche com as notícias que estão circulando sobre os dois.

“Há cerca de 1 mês rumores dão conta que estão inventando coisas sobre a prima aqui… kkkk Conheça Maisa, a brasileira que não pode ter amigo homem que todo mundo fica falando que está de affair… Segundo a própria, se a vida amorosa dela fosse agitada como vocês afirmam com tanta certeza (erroneamente), ela estava feita”, publicou ela na rede social.

“Inclusive eu li que eu estava quase namorando. Queria muito saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar… A prima segue cheia de amigos e um total de 0 namorados”, concluiu.

Rodrygo Goes tem 22 anos e é jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.