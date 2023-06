Zezé di Camargo é diagnosticado com esteatose hepática; saiba mais sobre a doença

O cantor Zezé di Camargo foi diagnosticado com esteatose hepática, doença que causa acúmulo de gordura no fígado. O sertanejo agora realiza atividades físicas, além de ter uma alimentação mais equilibrada para evitar que o quadro evolua.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (15), pela influenciadora e educadora física Graciele Lacerda, ao jornal Extra. A influencer descreve que começou a adicionar alimentos saudáveis na rotina alimentar de Zezé.

"Ele não deixou de comer o que gosta, passou a se sentir mais saciado e o resultado da mudança é nítido. Quando iniciou estava com esteatose hepática (gordura no fígado), hoje, já não tem mais e o percentual de gordura diminuiu, está se sentindo mais disposto", disse.

Saiba mais sobre doença de Zezé di Camargo

A Esteatose hepática é popularmente conhecida como "gordura no fígado", sendo uma doença que ocorre quando as células do fígado são infiltradas por células de gordura. De acordo com o Ministério da Saúde, quando o indíce destas células chega a 5% ou o mais, o paciente deve tratar o mais breve possível.

Caso não tratada, a gordura no fígado pode provocar, a médio e longo prazo, uma inflamação que pode evoluir para hepatite gordurosa, cirrose hepática e até câncer no fígado. O órgão poderá aumentar de tamanho e adquirir um aspecto amarelado. O quadro pode ser reversível com mudanças de hábitos e estilos de vida.

Há ainda fatores de risco para pessoas com obesidade, sedentárias e que fazem consumo de álcool. Mulheres, crianças nos primeiros anos de vida e pessoas com ascendência oriental ou hispânica também podem ser consideradas fatores de risco.

Pacientes com histórico de síndrome do ovário policístico, hipotireoidismo, síndrome metabólica, apneia do sono e acúmulo de gordura abdominal também são fatores de risco.

Classificações de Esteatose Hepática

Há dois tipos de Esteatose Hepática sendo eles: não alcoólicos e alcoólicos. Os não alcoólicos são provados por hábitos e estilos de vidas não saudáveis (Veja lista abaixo). Já as alcoólicas são provocadas pelo consumo excessivo de álcool.

Esteatose Hepática Não Alcoólica

Sobrepeso;

Obesidade;

Gravidez;

Sedentarismo;

Diabetes;

Má alimentação;

Colesterol alto;

Pressão alta;

Perda ou ganho muito rápido de peso;

Uso de medicamentos (corticoides, estrógeno, amiodarona, antirretrovirais, diltiazen e tamoxifeno);

Inflamações crônicas no fígado.