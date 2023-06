Sérgio Marone diz ser ecossexual; entenda o que significa o termo

O ator Sérgio Marone, de 42 anos, contou em entrevista ao Terra que se define como ecossexual. O termo faz referência a pessoas que se identificam e mantêm relação de amor genuíno com o planeta.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta, e eu me reconheço total com isso. De primeira também achei que tinha a ver com atração física, mas não. É sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, explicou.

“E eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”, acrescentou.

Além de ator, Sérgio Marone é o fundador de uma marca de dermocosméticos para homens vegana e sustentável. Ele usa suas redes sociais com frequência para alertar os seguidores sobre os cuidados com o meio ambiente.