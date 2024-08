Nova Branca de Neve da Disney e Rainha Má trocam farpas nas redes sociais; entenda

As atrizes Rachel Zegler e Gal Gadot, que interpretam respectivamente a Branca de Neve e a Rainha Má na nova adaptação da Disney, trocaram farpas nas redes sociais. A tensão entre as duas está relacionada com o conflito entre Israel e Palestina. Enquanto Rachel publica mensagens pró-Palestina, Gal Gadot, que é israelense, defende o próprio país.

Recentemente, Gadot utilizou as redes sociais para defender os ataques israelenses contra a Palestina. Em uma publicação no Instagram, ela utilizou uma frase de Martin Luther King com a legenda: "Somente o amor pode realmente salvar o mundo".

Veja também Zoeira Versão live-action de ‘Branca de Neve’ é adiada após críticas de atriz principal sobre a trama Zoeira Gal Gadot, Rainha Má em 'Branca de Neve', revela mudanças em filme: 'não será salva pelo príncipe'

Já Zegler citou o conflito após comemorar a quantidade de visualizações do trailer de "Branca de Neve". "Obrigada pelo amor e pelas 120 milhões de visualizações do nosso trailer em apenas 24 horas. E nunca esqueçam, Palestina livre".

Para os internautas, o comentário dela foi uma provocação para a atriz israelense.

Lançamento do filme

A releitura de "Branca de Neve" deve chegar aos cinemas em março de 2025. O projeto, que tinha previsão de lançamento para março de 2024, passou por modificações e foi adiado devido à greve dos roteiristas de Hollywood, que começou em julho de 2023.

Zegler é mais conhecida por sua estreia como Maria em "Amor, Sublime Amor" (2021), de Steven Spielberg. Ela também apareceu no recente "Shazam: Fúria dos Deuses" (2023) e ainda está em "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e da Serpente".