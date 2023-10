Versão live-action de ‘Branca de Neve’ é adiada após críticas de atriz principal sobre a trama

O filme live-action de "Branca de Neve", ansiado pelos fãs da animação clássica, teve sua estreia adiada após a atriz principal da trama, Rachel Zegler, fazer críticas árduas à história original. O projeto, que tinha previsão de lançamento para março de 2024, passou por modificações após a repercussão das falas polêmicas da artista. O longa agora tem estreia marcada para 21 de março de 2025, de acordo com informações do site Collider desta sexta-feira (27).

Legenda: A protagonista é interpretada pela atriz Rachel Zegler Foto: Reprodução/Instagram

Após voltarem a circular vídeos antigos com a opinião da norte-americana sobre a trama clássica, a produção decidiu mudar a data de estreia. Lembrando que, em entrevista concedida em setembro do ano passado, a atriz disse: “Olha só, não é mais 1937. Nós com certeza fizemos um ‘Branca de Neve’ no qual ela não vai ser salva pelo príncipe, ela não vai ficar sonhando com amor. Ela vai sonhar sobre a líder que pode se tornar e o pai dela gostaria que ela fosse: corajosa, destemida e sincera”. Depois ela brincou, dizendo que todas as cenas com o príncipe poderiam ser cortadas: “Quem sabe? É Hollywood, baby”.

A Disney já havia liberado a primeira imagem oficial do longa-metragem. A foto mostra a atriz caracterizada ao lado dos sete anões – feitos com computação gráfica. A versão live-action ainda conta com Gal Gadot como a Rainha Má e Greta Gerwig (responsável pelo sucesso de "Barbie"), assinando o roteiro. A decisão do adiamento também foi incentivada pela greve dos roteiristas e outros membros de Hollywood, que começou em julho deste ano.

Zegler é mais conhecida por sua estreia como Maria em "Amor, Sublime Amor" (2021), de Steven Spielberg. Ela também apareceu no recente "Shazam: Fúria dos Deuses" (2023) e ainda deve ser vista em "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e da Serpente", que deve chegar aos cinemas em novembro deste ano.