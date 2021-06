Atriz de origem latina, Rachel Zegler vai viver Branca de Neve em longa live-action da Disney

A atriz e cantora Rachel Zegler foi escalada como protagonista da adaptação live-action de "A Branca de Neve", animação da Disney lançada originalmente em 1938. A produção deve começar em 2022 e será dirigida por Marc Webb, de "(500) Dias com Ela" e "O Espetacular Homem-Aranha". As informações são do portal americano Deadline, divulgadas na última terça-feira (22).

Os testes para escolher quem viveria a princesa duraram vários meses, e o desempenho e a voz de Zegler impressionaram os executivos, segundo o site. Nascida nos Estados Unidos e filha de mãe colombiana, Zegler tem 20 anos e vai protagonizar o remake de "Amor, Sublime Amor" dirigido por Steven Spielberg. A produção do live-action da Disney teria também assistido à participação da atriz neste remake, e isto teria sido definitivo para a escolha.

Benj Pasek e Justin Paul, a dupla por trás de "La La Land" e "O Rei do Show" também estão escalados para escrever novas músicas para o novo longa da Branca de Neve.

A escolha de Zegler para o papel também segue a nova toada da Disney de trazer mais diversidade para suas princesas icônicas. Em 2019, a companhia anunciou que a atriz negra Halle Bailey viveria Ariel no novo filme de "A Pequena Sereia".