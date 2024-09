Xuxa faz show no Rock In Rio com participação de mulher do meme 'Que Xou é esse?'

Xuxa Meneghel fez seu primeiro show no Rock in Rio, na madrugada deste sábado (21). A eterna rainha dos baixinhos se apresentou em um estande de marca da Cidade do Rock.

"E aí, Rock In Rio? Muito bom poder falar isso. Um grande beijo para todos vocês, meus eternos baixinhos", começou Xuxa.

"Queria falar uma coisa para vocês. Seria muito bom que no nosso futuro a gente tivesse menos preconceito, menos discriminação, e acima de tudo mais respeito", entoou a rainha entre os sucessos.

Que Xou da Xuxa é esse?

A performance animou os fãs desde o início, quando Patrícia Botafogo, que ficou conhecida pelo meme 'Que Xou da Xuxa é esse?' esta semana, deu o pontapé para a apresentação da loira.

Patrícia aparece, ainda criança, em gravações mostradas pela primeira vez no documentário "Pra Sempre Paquitas", lançado na última segunda-feira no Globoplay. Indignada, a menina ficou de fora e não conseguiu acompanhar o "Xou da Xuxa", criando um bordão que repercutiria décadas depois.

"É muito bom que tudo isso estivesse acontecendo porque a Patrícia ganhou uma visibilidade fofa, gostosa. Uma pureza de uma criança acabou revirando o imaginário e esse baú de tanto tempo atrás abriu e essas coisas vieram", disse Xuxa em conversa com o gshow sobre a repercussão do meme.

"E ela estava dizendo uma coisa que todo mundo que não foi paquita queria dizer. Todo mundo que queria chegar perto e os seguranças não deixavam. Esse grito dela era o grito de muita gente que via o show mas não chegava tão perto quanto queria", complementou.

Na plateia do show no Rock In Rio, dentre milhares de pessoas, estavam Sasha Meneghel e o marido, João Lucas.