'Ilha da Tentação' estreia nesta sexta (20) no Prime Video; reality testa fidelidade de casais

O reality "Ilha da Tentação: Brasil" chega ao Prime Video nesta sexta-feira (20). Os quatro primeiros episódios ficarão disponíveis para acompanhar o drama de quatro casais dispostos a tentar a "força do amor". A estreia dos outros episódios acontecem todas as sextas até dia 4 de outubro.

Com apresentação de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, a produção reúne o grupo para testar as relações e explorar as novas conexões criadas por eles. Para isso, os casais são separados em duas vilas completamente isoladas.

Em seguida, vão enfrentar testes enquanto interagem com um grupo de solteiros. Cada participante deve definir junto dos respectivos parceiros as três regras que não devem ser programa. Ao longo do programa, eles vão enfrentar situações desafiadoras que colocam essas regras — e o amor — à prova.

Legenda: Casais são separados em duas vilas completamente isoladas

Quem são os casais?

Dentre os casais no programa, estão:

Giulia Fiorani e Julio Lopes;

Luana Brandão e Gabriel Moreira;

Morgana Costa e Emerson Andrade;

Rayssa Coutinho e Cordeiro Rodrigues.

Até o final do programa, eles deverão escolher se vão voltar com o par original, com um dos solteiros ou sozinhos.

Sobre 'Ilha da Tentação: Brasil'

A "Ilha da Tentação" já contou com edições em mais de 20 países, incluindo Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Holanda. A versão brasileira é inédita e compõe o grupo de novas produções do reality na América Latina, ao lado do México, Argentina e Chile.