Antes do Rock in Rio, Shawn Mendes mostra vista de hotel no RJ: 'Senti saudade'

O cantor Shawn Mendes já está no Rio de Janeiro para show no Palco Mundo do Rock in Rio no último dia de festival, no próximo domingo (22), e compartilhou um registro no hotel. Ele está hospedado em Ipanema, e chegou a acenar para uma multidão de fãs na rua.

"Meu Deus, Brasil, eu senti saudade", escreveu o artista canadense na legenda do story, onde anda pelo quarto de hotel e mostra a vista da Praia de Ipanema.

Legenda: Shawn fez stories em quarto de hotel Foto: Reprodução/Instagram

Shawn ainda foi visto na sacada do hotel pegando sol com sua equipe na piscina. Ele está no país desde a manhã desta quinta-feira, e foi recepcionado por dezenas de fãs, com quem tirou foto e gravou vídeos.

O artista é a última atração do Rock in Rio, em dia que o Palco Mundo recebe Luísa Sonza, NE-YO e Akon. O domingo também terá Mariah Carey como grande nome internacional.