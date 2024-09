Katy Perry será principal atração do programa de Ana Maria Braga, 'Mais Você', nesta sexta (20)

Após sua aparição no reality show Estrela da Casa, na última quarta-feira (18), a cantora norte-americana Katy Perry será a atração principal do programa apresentado por Ana Maria Braga, o Mais Você, desta sexta-feira (20).

A participação foi gravada ainda na quarta, quando Katy esteve nos estúdios da TV Globo. O momento foi conduzido pela repórter Luiza Zveiter. Na ocasião, a cantora experimentou receitas famosas de Ana Maria Braga, como coxinha e pão de queijo. Além dos salgados, a cantora ainda provou sobremesas tradicionais no Brasil, como goiabada e pudim, que não existem nos Estados Unidos.

Aproveitando a descontração do momento, Katy Perry também levou uma marmita de presente com as delícias para seus familiares, em tom de brincadeira. A informação é do jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5.

Durante o bate-papo, a artista falou sobre sua forte conexão com o Brasil. Ela elogiou seus fãs brasileiros e deu detalhes sobre seu novo álbum, intitulado '143'.

Katy é a artista principal do Rock in Rio desta sexta-feira (20). O show será transmitido ao vivo pela Globo em TV aberta. Globoplay e Multishow também farão a transmissão.