Ed Sheeran curte Maracanã e conhece escola de samba antes de show no Rock in Rio

Ed Sheeran chegou ao Rio de Janeiro na tarde dessa quarta-feira (18) e já aproveitou para curtir um pouco da cidade maravilhosa antes de seu show no Rock in Rio. O cantor visitou o Maracanã à noite e em seguida participou de um samba com a Grande Rio.

O artista, que é a principal atração do festival nesta quinta-feira (19), assistiu ao jogo entre Fluminense e Atlético-MG pela Taça Libertadores.

No estádio, Ed Sheeran ganhou uma camisa personalizada das mãos do presidente do clube, Mario Bittencourt, réplica da taça da Libertadores, conquistada pelo time no ano passado, e um copo do zagueiro Thiago Silva, que jogou no Chelsea, clube da Inglaterra, por anos.

Legenda: Ed Sheeran ganha camisa personalizada do Fluminense Foto: Reprodução/Instagram

Em vídeo publicado por uma fã, o cantor aparece admirando a torcida tricolor. Impressionado, ele chamou a festa dos torcedores do Fluminense de "incrível".

Ao passar pelo barracão da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, o cantor ficou lá por cerca de uma hora e meia. Ele brincou como regente da bateria e ainda se arriscou no tamborim.

Estavam presentes no local o mestre Fafá, o intérprete Evandro Malandro e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto. O som foi o mesmo do carnaval deste ano.

O enredo da Grande Rio para 2025 será “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, propondo um mergulho nas águas amazônicas e trará a cultura do estado do Pará para a Sapucaí.