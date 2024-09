STJ nega que habeas corpus de mãe de Deolane Bezerra foi concedido; pedido segue em análise

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta quinta-feira (19), que Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra, teve habeas corpus (HC) concedido, e frisou que o pedido permanece em tramitação. Nessa quarta-feira (18), circularam rumores de que a matriarca da família de advogada sairia da prisão.

Conforme nota do STJ, "é falsa a informação que circula em alguns sites de que foi concedido habeas corpus a Solange Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra".

Solange está presa desde o dia 4 de setembro por suspeita de envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ela já passou por audiência custódia no dia seguinte à prisão, e teve a medida mantida. Atualmente, ela espera o julgamento do HC.

Veja também Zoeira Influencer Kamila Simioni pede orações pela sobrinha de 14 anos baleada no Rio de Janeiro Zoeira Morre Andreia Fetter, atriz e ex-modelo famosa dos anos 1990, aos 61 anos

Sigilo no processo

A movimentação mais recente do caso de Solange no STJ, segundo nota do órgão, foi o pedido de sigilo nos autos processuais, que foi concedido.

"Em decisão tomada ontem (18), o ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado), atendendo a pedido da defesa, apenas determinou o sigilo nos autos", disse o Tribunal.