Morre Andreia Fetter, atriz e ex-modelo famosa dos anos 1990, aos 61 anos

A atriz e ex-modelo Andreia Fetter, famosa por trabalhos na televisão nos anos de 1980 e 1990, morreu na última quarta-feira (18) aos 61 anos, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A causa da morte não foi divulgada, mas a artista estava em tratamento contra um câncer.

A informação foi confirmada pelo Theatro Guarany, instituição da qual Andreia era proprietária e atuava como diretora desde 2009, também em Pelotas. "A equipe do Theatro Guarany cumpre o doloroso dever de confirmar o falecimento de sua querida diretora Andréia Fetter Zambrano", diz a nota do teatro.

O velório da artista foi realizado na quarta-feira (18).

Carreira

Andreia Fetter foi Miss Rio Grande do Sul e ficou no 5º lugar no Miss Brasil em 1985. A ex-modelo também foi capa da revista Playboy em 1990 e, no mesmo ano, atuou na minissérie "O canto das sereias", de Jayme Monjardim, na extinta TV Manchete.

A artista integrou o elenco de programas humorísticos como "Viva o Gordo", comandado por Jô Soares, na TV Globo, entre 1985 e 1987. Ela ainda participou do "Veja o Gordo", também com Jô Soares, no SBT, exibido em 1988 e 1989.