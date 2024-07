Ex-esposa de Jô Soares, Flávia Soares transformou cinzas do apresentador em diamante

Ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedras Soares revelou, em entrevista divulgada nesta quarta-feira (30), ter transformado as cinzas do apresentador em diamante. No relato, ela ainda contou que pretende utilizar a pedra preciosa como amuleto.

Durante participação no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, Flávia explicou que a ideia surgiu ao conversar com uma amiga, que havia realizado o mesmo processo com as cinzas de um parente.

“Distribuí [as cinzas] em alguns lugares especiais para nós, e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido. Ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso”, afirmou.

Após a transformação, a ex-mulher do apresentador optou por guardar a pedra preciosa em um local seguro, até definir o que fazer com ela. Uma das opções é utilizar o diamante em um patuá, um amuleto conhecido por atrair proteção e boas vibrações.

“Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá”, explicou ela.

Ao longo da entrevista, Flávia ainda contou detalhes sobre os últimos momentos com o comunicador: “Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um homecare em casa, mas não foi possível. No hospital, tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito”.