Drauzio Varella detalha últimos dias de Jô Soares: 'Queria dirigir a cena final'

Drauzio Varella foi responsável pelo tratamento de um câncer de pele que Jô Soares (1938-2022) enfrentou na década de 1980. Devido o diagnóstico, os dois se tornaram amigos e o médico esteve presente nos últimos momentos da vida do apresentador. No documentário da Globoplay, 'Um Beijo do Gordo', lançado no último domingo (28), o profissional de saúde contou que o apresentador queria "dirigir a cena final".

Por estar muito fraco, Jô não conseguiu retornar para sua casa. O apresentador ficou num quarto no hospital, com luz baixa e uma TV transmitindo filmes antigos.

"Ele disse: 'Não quero fazer hemodiálise, não quero ir para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), não quero ser intubado. Tá bom assim'. Eu falei: "Falei: 'Pô, Jô, você quer dirigir até a cena final?'. Ele riu na hora e falou: 'Exatamente. Eu quero dirigir a cena final'", contou.

Veja também Zoeira Andressa Urach faz procedimento de bifurcação na língua em busca de 'maior prazer'; veja fotos Zoeira Veja quem é Milla Vieira, Miss São Paulo 2024, que tem sofrido ataques racistas nas redes sociais

Além de Drauzio, estavam no hospital com Jô Soares, Carlos Jardim, médico que cuidava do caso de Soares, Flávia Pedras, ex-mulher do apresentador; e Zélia Duncan, cantora e atual mulher de Flávia.

"Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele terminou os dele. Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: 'Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas. Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto'", contou.

'Não posso me queixar, fiz tudo que eu queria'

Durante o depoimento, Drauzio também fez uma reflexão sobre a sabedoria do apresentador.

"Olha que eu tenho experiência com doentes em fase terminal, fiz isso a vida inteira. Mas é difícil você ver alguém com essa tranquilidade. Com essa sabedoria de chegar num momento como esse e dizer: 'Deu, né? Não posso me queixar, fiz tudo que eu queria'".

Morte de Jô

Jô Soares morreu aos 84 anos de idade, após passar uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia.

A notícia da morte do artista foi dada, primeiramente, por Flávia Pedras, sua ex-esposa e melhor amiga.