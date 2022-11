Flávia, ex de Jô Soares, revela últimos momentos de vida do artista

Flávia Pedras Soares, ex-esposa de Jô Soares, concedeu uma entrevista ao jornal O Globo recentemente e contou como foram os últimos momentos do apresentador, que morreu no início de agosto, após ficar uma semana internado.

“Os últimos momentos dele foram um deslumbramento. O estado de afiada consciência e a inesperada completa perda do medo de morrer foram de uma beleza sem fim. Agora, por exemplo, estou aos prantos ao me lembrar das nossas últimas horas”, declarou a designer.

Jô e Flávia mantinham uma relação de muita cumplicidade mesmo após se separarem, em 1998, após 15 anos de casamento. Em 2018, numa entrevista, o apresentador da Globo chegou a confidenciar que a separação "não deu certo", já que eles continuavam juntos após o divórcio.

"Sinto falta de o telefone da casa tocar alta madrugada para ele dar notícia de um filme ou série a que assistia e dar boa noite. Ele era a única pessoa que ainda usava telefone fixo. Às vezes, até me irritava com isso, porque podia acordar outras pessoas da casa. Mas desde que ele morreu, nas duas ou três vezes que o telefone tocou tarde, eu, por 38 centésimos de segundo, pensei que pudesse ser ele. Quase morri", compartilhou com O Globo a ex-esposa.

Flávia também comentou que não houve motivo específico para a família não revelar a causa da morte do artista. "Ou para ensinar as pessoas a serem menos futriqueiras", ponderou. "As pessoas ficam velhas e morrem de causas naturais. Ele gostava da vida privada".

De acordo com a ex-companheira, Jô, inclusive, foi quem decidiu que seu caixão permaneceria fechado e que seu corpo seria cremado. "Tudo rápido, e teve todo meu apoio", lembrou ela.

Legado

Para Flávia, os principais legados deixados por Jô Soares ao Brasil foram "o amor e o humor", além da "crítica mordaz, inteligente e engraçada para que nos entendêssemos melhor e, assim, pudéssemos encontrar a vocação de sermos a gente incrível que ele achava que a gente era".

Além disso, a designer afirmou que o ex-esposo estava "desesperado" e "desiludido" com a ascenção da extrema-direita no Brasil e o saudosismo à ditadura militar. "Gostaria que ele tivesse podido ver a luzinha que agora se acende no fim do túnel. Teria ficado muito esperançoso. Queria que ele tivesse tido essa chance", comentou, em referência à vitória de Luiz inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) nas urnas no último 30 de outubro.

Relação com Zélia Duncan

Outra questão abordada na entrevista foi a relação entre a atriz Zélia Duncan, atual esposa de Flávia Pedras, e Jô Soares. Segundo a designer, eles formaram uma amizade verdadeira e, constantemente, o trio se reunia para conversar e repetir bordões do 'Programa do Jô'.

"Ele escolheu ser amigo da Zélia. Já a admirava como artista e, rapidamente, entendeu que ela era uma mulher muito inteligente e engraçada. [...] O Jô queria gostar de quem eu gostasse, mas a Zezé, apelido que ele deu para ela, era amor verdadeiro", disse Flávia.

Morte de Jô

Jô Soares morreu aos 84 anos de idade, após passar uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia.

A notícia da morte do artista foi dada, primeiramente, por Flávia Pedras, sua ex-esposa e melhor amiga.