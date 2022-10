Lula é o primeiro presidente eleito para o terceiro mandato no Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito, neste domingo (30), presidente do Brasil. Esta é a primeira vez desde a redemocratização do País que um político consegue chegar ao terceiro mandato como chefe do Executivo nacional.

A disputa eleitoral foi, também, uma das mais acirradas desde a redemocratização, em 1989. Com pouco mais de 60,3 milhões de votos, o petista derrotou nas urnas o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que recebeu em torno de 58,2 milhões.

Consultores políticos avaliam que o retorno do ex-presidente ao Governo representa mais uma chance para a democracia, uma vez que as instituições brasileiras têm sido duramente atacadas por Bolsonaro nos últimos quatro anos, a exemplo dos sucessivos embates entre o presidente, seus apoiadores e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Candidatura à Presidência

Lula se lançou candidato ao terceiro mandato como presidente da República depois de zerar suas pendências com a Justiça no ano passado, quando foram anulados os processos envolvendo o triplex, o sítio de Atibaia e o Instituto Lula.

Além disso, julgamentos do STF consideraram que o então juiz Sergio Moro, o "rosto" da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, foi parcial no julgamento do ex-presidente — depois, Moro foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública do Governo Bolsonaro e, no primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, foi eleito senador pelo Paraná.