Em 1º discurso após eleito, Lula fala em unir o País e retomar democracia: 'não existem dois Brasis'

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se pronunciou, na noite deste domingo (30), por volta das 21 horas, logo após ser anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como matematicamente escolhido. Seu discurso focou em restaurar a democracia brasileira e retomar a união entre as famílias e os "divergentes".

"Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade. [...] A ninguém interessa viver num país dividido, em permanente estado de guerra", afirmou Lula.

No entanto, o discurso conciliatório não impediu o presidente eleito de relembrar a perseguição política que disse ter enfrentado nos últimos anos.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Presidente da República eleito Me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira. Tentaram me enterrar vivo, mas eu estou aqui".

'Não existem dois Brasis'

Eleito com 50,9% dos votos, contra 49,1% obtidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula agradeceu a ida dos eleitores às urnas e afirmou que governará para 215 milhões de brasileiros, independentemente de posicionamento político e de religião.

"A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo", entende o presidente eleito.

Em ataque direto ao seu adversário, Bolsonaro, o petista disse, ainda, que "é hora de abaixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas". "Armas matam e nós escolhemos a vida", completou.

Ele também destacou que a prioridade do seu terceiro mandato à frente do Governo Federal será a de combater a fome e fazer a "roda da economia girar novamente". "Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças não tenham o que comer ou que consumam menos proteínas e calorias do que o necessário", comentou.

Ainda, disse que irá confrontar o preconceito e fortalecer o combate à violência contra mulher. "Enfrentar o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos, negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um Brasil de todos, um Brasil com paz, democracia e oportunidade".

Relação com o Legislativo e o Judiciário

Os quatro anos de Bolsonaro como presidente da República marcam o estremecimento das relações entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Em seu pronunciamento, que ressaltou várias vezes a retomada da democracia, Lula assegurou que irá reaver o diálogo com o Judiciário e com o Legislativo, "sem tentativa de controlar".

"A normalidade da democracia está consagrada na Constituição [Federal]", afirmou.

Vitória

A vitória de Lula foi confirmada pelo (TSE) por volta de 19h57, quando 98,81% das urnas já tinham sido apuradas. Lula, naquele momento, tinha 50,83% dos votos válidos e não poderia mais ser alcançado por Jair Messias Bolsonaro (PL), naquela altura, com 49,17% de votos válidos.