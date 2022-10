Que horas sai a apuração do 2° turno das eleições 2022 para presidente?

Os eleitores vão as urnas neste domingo (30) para o segundo turno das eleições de 2022. Haverá decisão para presidente e, em 12 estados, para governador. A apuração será iniciada logo após o fechamento das urnas, marcado para as 17h, seguindo o horário de Brasília.

Não há um horário oficial para a divulgação do resultado das eleições. No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) foram matematicamente colocados no segundo turno por volta de 21h30.

Nas eleições de 2018, o resultado oficial saiu após as 23h. Esse ano o resultado pode ser divulgado antes porque, a partir dessas eleições, todos os estados seguem o horário de Brasília. Ou seja, todas as urnas devem ser fechadas na mesma hora, independentemente do fuso-horário.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá divulgar os resultados das eleições no site oficial e no aplicativo produzido para dispositivos móveis. É possível consultar os resultados por cargo ou pelo nome do candidato.

O aplicativo informará, em tempo real, quando o candidato eleito. Também será possível verificar os índices de comparecimento e abstenção, a quantidade de votos válidos, brancos e nulos, além do número de seções totalizadas.

Como foi o primeiro turno

Lula e Bolsonaro disputam o segundo após receberem 48,43% e 43,20% dos votos válidos, respectivamente, no primeiro turno.

Também disputavam a presidência os candidatos Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB).

Lula obteve 57.259.405 votos do eleitorado, enquanto Bolsonaro conseguiu o apoio de 51.072.234 eleitores. Abstenções somaram 32.770.841 (20,95%). Votos nulos foram 3.487.873 (2,82%) e brancos 1.964.777 (1,59%).