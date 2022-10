Conheça Janja, primeira-dama do Brasil

Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, se tornará a nova primeira-dama do Brasil, aos 56 anos, a partir de 1º de janeiro de 2023. Casada com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde maio deste ano, a socióloga reúne mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde compartilha, com frequência, momentos ao lado do líder do Partido dos Trabalhadores.

Janja nasceu em 27 de agosto de 1966, na cidade de União da Vitória, no Paraná, a 243 km de Curitiba. Ainda na infância, se mudou para a capital paranaense com a família, onde passou a adolescência e grande parte da vida adulta.

Carreira

A nova primeira-dama brasileira é socióloga, especialista em História e tem MBA em Gestão Social e Sustentabilidade. Ingressou no curso de Ciências Sociais em 1990, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), e concluiu especialização na mesma instituição. É filiada ao PT desde 1983.

Além disso, Janja Ingressou na Itaipu Binacional em 2005, onde atuou como assistente do diretor-geral e coordenadora de programas voltados ao desenvolvimento sustentável.

Legenda: Janja participou ativamente da campanha de Lula para a Presidência. Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

De 2012 a 2016, ela também foi assessora de Comunicação e Relações Institucionais da Eletrobras, no Rio de Janeiro. Em 2016, porém, voltou à hidrelétrica Itaipu, onde permaneceu até janeiro de 2020.

Como Janja e Lula se conheceram?

Enquanto Lula estava preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná durante a Operação Lava-Jato, em Curitiba, Janja fazia vigílias, escrevia cartas e visitava frequentemente o petista.

Legenda: Janja e Lula se casaram no início deste ano, em São Paulo. Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

Em 2019, Lula revelou que estava "apaixonado" e o nome de Janja começou a ganhar repercussão nas redes sociais e na imprensa. O casal engatou o relacionamento no mesmo ano e vive junto desde então.

Casamento

Lula e Janja se casaram no dia 18 de maio deste ano, em São Paulo. A cerimônia reuniu aproximadamente 200 convidados, entre vários famosos como Chico Buarque, Gilberto Gil, as cantoras Daniela Mercury, Teresa Cristina e Maria Rita, e o ex-BBB Gil do Vigor. "O amor venceu!", comemorou o petista na época.

Este é o terceiro casamento do presidente eleito. Lula já foi casado com Maria de Lourdes, morta em 1971, e Marisa Letícia, ex-primeira-dama, falecida em 2017.