Lula se casa com Janja em São Paulo; veja fotos

O ex-presidente e pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Rosângela Silva, a Janja, se casaram na noite desta quarta-feira (18) em São Paulo.

Aos 75 anos, o político oficializou o terceiro casamento em cerimônia para aproximadamente 200 convidados. "O amor venceu!", escreveu ele nas redes sociais.

Dentre os parceiros políticos de Lula que marcaram presença na festa estão o pré-candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, a ex-presidente Dilma Rousseff, o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, e o pré-candidato do PSB ao governo do Rio, Marcelo Freixo.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram

Outros famosos como Gilberto Gil e sua filha Bela Gil, as cantoras Daniela Mercury, Teresa Cristina e Maria Rita, e o ex-BBB Gil do Vigor também prestigiaram a cerimônia.

Foto: Reprodução/Instagram

Assinam o vestido de Janja as estilistas brasileiras Helô Rocha e Camila Pedroza. A peça conta com uma estrela bordada, feita por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte.

Foto: Ricardo Stuckert

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o casal preparou como lembrança do casamento um bordado com a inscrição "o amor venceu". A peça, que consiste em um tecido envolto por um bastidor de artesanato, ainda traz as iniciais "J" e "L" e uma constelação composta por diferentes tipos de estrelas.

O cardápio cinco estrelas da festa ofereceu 11 opções de bebidas, entre espumantes, vinho branco, vinho tinto e cerveja.