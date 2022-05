Saiba quem é Janja, socióloga que se casa com Lula nesta quarta-feira (18)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 75 anos, se casa pela terceira vez nesta quarta-feira (18). Carinhosamente chamada de “Janja”, a noiva é Rosângela Silva, de 55 anos.

A cerimônia reservada ocorrerá para 150 convidados e a festa será no Espaço Bisutti, zona sul de São Paulo, conforme informações da Isto É Dinheiro. O uso de celulares será vetado e a segurança nos arredores do local será reforçada.

O casal está junto desde 2018 e Janja acabou ganhando destaque enquanto Lula estava detido na Polícia Federal, em Curitiba, onde ela morava. O ex-presidente recebia visitas frequentes da namorada.

Quem é Janja?

Socióloga formada pela Universidade Federal do Paraná, Janja é especialista em História e Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável, e militante do PT desde 1983.

Segundo seu LinkedIn, Rosângela está na Itaipu Binacional desde 2005, e passou pela Eletrobrás no Rio de Janeiro, entre 2012 e 2016. Na Itaipu ela atua como coordenadora de programa e assistente da direção-geral.

Janja é tida nos bastidores como uma figura de influência sobre o ex-presidente e vista com bons olhos por interlocutores do petista. “Eu agora estou com a Janja, que é muito politizada, tem uma cabeça política boa e é muito feminista”, disse Lula em entrevista ao podcast “Mano a Mano”, do cantor Mano Brown.