Paulo Cupertino deu duas pulseiras de sorte e proteção à delegada após ser preso em São Paulo

O empresário acusado de matar o ator Rafael Miguel ao lado dos pais deu duas pulseiras à delegada Ivalda Oliveira Aleixo após ter sido preso na última segunda-feira (16). Paulo Cupertino Matias, de 51 anos, disse à titular da Divisão de Capturas da Polícia Civil que os itens era usados por ele como amuletos de sorte e proteção enquanto esteve foragido.

Segundo o G1, uma das pulseiras é de couro trançado e tem um fecho de imã e outra o nome "Jesus" e duas estrelas gravados nela. A delegada detalhou à reportagem que o homem a orientou guardar os objetos para ter proteção na vida pessoal e profissional.

"Depois de conversar comigo, quando falei que seria preso mesmo, ele tirou as pulseiras e me deu. Falou que era para me proteger porque essas pulseiras tinham protegido ele durante esses quase três anos que ficou foragido. Eu peguei e fui colocar do lado, e ele falou: 'Olha, usa porque vou saber se você não usar'", relatou.

Ivana complementou que as pulseiras estão guardadas sobre a mesa de sua sala. "Por enquanto deixo lá, depois a gente vê o que faz".

Acusação

Cupertino é é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado contra o ator Rafael Miguel e os pais dele. O empresário foi preso nessa segunda-feira (16), quase três anos após os crimes. No intervalo em que esteve foragido, o réu teve o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol e na lista dos criminosos mais procurados de São Paulo.

Os assassinatos ocorreram no dia 9 de junho de 2019, no bairro da Pedreira (SP). O homem matou o então genro, à época com 22 anos, e João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, por não aceitar o relacionamento da filha Isabela Tibcherani com o ator.