Após prisão, Paulo Cupertino diz que não matou Rafael Miguel e os pais

Preso nesta segunda-feira (16) pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, Paulo Cupertino disse ser inocente e falou que só estava foragido por medo da repercussão do caso. Ele conversou com a imprensa na chegada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo, para onde foi levado após a prisão.

A captura de Cupertino, pai de Isabela Tibcherani, namorada de Rafael em 2019, aconteceu após três anos do crime. Ele foi preso em São Paulo. As informações são do R7.

Antes de ser preso, o homem passou por diversos locais. A última vez que ele havia sido visto foi no Paraguai, em uma fazenda de soja no fim de 2020.

Cupertino estava foragido desde 9 de junho de 2019, data em que atirou contra Rafael e os pais dele na frente da casa da mãe de Isabela.

Investigações descobriram que Paulo Cupertino morou por oito meses em Mato Grosso do Sul (MS), durante a fuga. Ele era conhecido na cidade de Eldorado como Manoel Machado da Silva, o Seu Manuel.

"Estou louca para gritar e cair no choro", diz Isabela Tibcherani

Em entrevista ao Cidade Alerta após o anúncio da prisão de seu pai, Isabela disse que está sentindo "um misto de emoções"

"Ninguém sabe o que eu tenho passado esses dois últimos anos tentando me reerguer, me desvincular de tudo. E agora eu estou em um momento importante no qual não posso deixar as coisas me abalarem, então estou tentando levar da maneira mais tranquila possível, embora dentro de mim eu estou louca para gritar e cair no choro, eu estou mantendo a pose. Eu só posso dizer que eu não sei o que dizer", desabafa.

Ela chegou a chorar ao vivo durante a participação. Ela tinha um relacionamento com Rafael que era proibido pelo pai. A relação entre pai e filha sempre foi complicada segundo a garota.