Quem é Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito com Lula

Médico por formação, Alckmin é ex-governador e de ex-prefeito de São Paulo. No governo, exerceu quatro mandatos: entre 2001 e 2002, quando assumiu após a morte de Mário Covas; foi eleito ainda em 2002 e, posteriormente, em 2010, ficando no cargo por dois mandatos, até 2018. É o político que por mais tempo comandou o governo paulista desde a redemocratização do Brasil.

Também já foi vice-governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito de Pindamonhangaba, sua cidade natal no interior paulista, e vereador do mesmo município. Um dos fundadores do PSDB, integrou o partido por 33 anos, até dezembro de 2021.

É formado em Medicina pela Universidade de Taubaté, com especialização em anestesiologia pelo IAMSPE. Lecionou como professor convidado do curso de mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) entre 2019 e 2022.

Candidaturas à Presidência

Alckmin se candidatou à Presidência da República em 2018 com uma ampla coligação, mas obteve apenas 4,76% dos votos, ficando na quarta colocação no primeiro turno.

Em 2006, também tentou ocupar a cadeira do Executivo nacional, mas perdeu para Lula no segundo turno, com 39,17% dos votos válidos.

Em 2022, filiou-se ao PSB e foi anunciado em 8 de abril como pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula, sendo a candidatura oficializada em 29 de julho.

Vida pessoal

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho nasceu em 7 de novembro de 1952, em Pindamonhangaba, São Paulo. É descendente de judeus sefarditas da Península Ibérica, que fugiram dos inquisidores.

O parlamentar é casado com Lu Alckmin desde 1979, com quem teve três filhos: Sophia, Geraldo e Thomaz. O filho caçula, Thomaz, morreu em um acidente de helicóptero em 2 de abril de 2015, na cidade de Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo.