Vice de Lula, Geraldo Alckmin foi governador de SP; conheça trajetória

Candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB) já foi quatro vezes governador de São Paulo, sendo o político brasileiro que ocupou o cargo por mais tempo.

Ele também já foi vice-governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. O candidato é um dos fundadores do PSDB, mas deixou o partido em 2021. Em julho deste ano, ele foi confirmado pelo PSB, seu novo partido, como o indicado para ser vice na chapa do PT, compondo uma aliança entre dois antigos adversários: Lula e Alckmin.

Quem é Geraldo Alckmin

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho nasceu em Pindamonhangaba, município do interior de São Paulo, em 7 de novembro de 1952. Ele é filho do veterinário Geraldo José Rodrigues Alckmin e da professora Myriam Penteado Rodrigues Alckmin.

O candidato a vice-presidente perdeu a mãe ainda jovem, aos 9 anos. Desde então, passou a ser criado pelo pai e pelas duas irmãs mais velhas. Alckmin é médico, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté (Unitau), em 1971. Já no ano seguinte, ingressou na política, sendo eleito, aos 20 anos, vereador de Pindamonhangaba pelo MDB.

Em 1976, disputou e venceu a eleição para prefeito da cidade. Alckmin seguiu na vida pública disputando cargos de maior projeção. Em 1982, foi eleito deputado estadual e, quatro anos depois, elegeu-se deputado federal. Naquele mandato, o político trocou o PMDB pelo PSDB, sigla que ajudou a fundar. Em 1990, o então tucano foi reeleito para o cargo na Câmara dos Deputados.

Qual o partido?

Atualmente, Geraldo Alckmin integra os quadros do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele já foi filiado ao PMDB, atualmente MDB, e ao PSDB, legenda que ajudou a fundar. O político deixou os quadros tucanos em em dezembro de 2021.

O que fez Geraldo Alckmin?

No Executivo, além de prefeito em Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin começou a ganhar projeção nacional ao ser eleito, em 1994, e reeleito, em 1998, vice-governador de São Paulo, na chapa liderada por Mário Covas (PSDB).

O então vice-governador ainda disputou a Prefeitura de São Paulo dois anos depois, mas acabou derrotado. Em 2001, Alckmin assumiu definitivamente o Governo do Estado após a morte do governador Mário Covas. No ano seguinte, o tucano foi eleito governador do Estado. Ele permaneceu na cadeira de chefe do Executivo de São Paulo até 2006, quando saiu para disputar a Presidência da República.

A disputa pelo cargo mais alto do Executivo nacional foi decidida no segundo turno, com a vitória do petista. Em 2008, Alckmin voltou a disputar a Prefeitura de São Paulo, mas acabou derrotado ainda no primeiro turno. No ano seguinte, foi nomeado secretário estadual do Desenvolvimento de São Paulo, nomeado pelo então governador José Serra (PSDB).

Alckmin disputou novamente o Governo de São Paulo em 2010 e em 2014, vencendo os dois pleitos ainda no primeiro turno.

Vice-presidente de Lula

Após desgastes internos no PSDB, principalmente com João Doria, Alckmin anunciou, ainda no primeiro semestre de 2021, que deixaria o partido que ajudou a fundar. A saída do tucano ocorreu em 15 de dezembro daquele ano.

Depois disso, o ex-governador passou a ser cotado para ingressar em siglas como PSD e Solidariedade, por exemplo, mas acabou se filiando, em 23 de março de 2022, ao PSB.

A chegada de Alckmin à sigla de esquerda foi ao encontro do interesse do PT em atrair para a chapa liderada por Lula um eleitorado de centro-direita. Antes mesmo da aliança ser anunciada, os dois já faziam acenos de que a parceria iria vingar.

Então, em 13 de abril de 2022, o diretório nacional do PT aprovou a coligação com o PSB e a indicação do ex-governador como vice na chapa de Lula.

Perguntas frequentes

O ex-governador apoia a candidatura de Lula (PT) para a Presidência da República. É formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté e fez pós-graduação em anestesiologia no Hospital do Servidor Público de São Paulo.

