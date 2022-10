Saiba onde Lula e Bolsonaro tiveram mais votos; veja lista por estado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou a eleição para presidente do Brasil. O candidato recebeu mais de 60 milhões de votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro se aproximou dos 58 milhões de votos, neste domingo (30).

Lula teve a maioria dos votos em 14 estados do Brasil, sendo 10 da região Nordeste. Minas Gerais foi a região onde a disputa se mostrou mais acirrada, sendo decidida apenas no fim da apuração, por volta das 21h20.

No Ceará, Lula ficou com 69,97% dos votos e Bolsonaro 30,03%.

VEJA ONDE LULA GANHOU:

Acre

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Maranhão

Minas Gerais

Paraíba

Pará

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Tocantins

VEJA ONDE BOLSONARO GANHOU

Amapá

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Luiz Inácio Lula da Silva vai governar o País pela terceira vez. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 20h, quando a apuração indicou que Lula está matematicamente eleito.

Com a vitória do petista, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a tentar reeleição e não obter êxito desde a redemocratização do Brasil. No primeiro turno, Lula recebeu 48,43% dos votos. Em números absolutos foram 57.259.504 votos.