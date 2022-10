Bolsonaro é primeiro presidente a não conseguir reeleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o primeiro ocupante do cargo a não ser reeleito na história do Brasil. Neste domingo (30), o atual chefe do Executivo perdeu a disputa para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A possibilidade de reeleição passou a valer no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1998. Desde então, todos os candidatos que tentaram se manter no cargo conseguiram continuar para um segundo mandato.

Conseguiram se reeleger:

Fernando Henrique Cardoso (1998);

Lula (2006);

Dilma Rousseff (2014).

Já Michel Temer (MDB) não tentou um segundo mandato em 2018.

Lula eleito

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, foi eleito, neste domingo (30), presidente do Brasil. Ele vai governar o País pela terceira vez. Com 50,87% dos votos válidos, o petista ganhou a disputa em segundo turno. Jair Bolsonaro (PL) teve 49,13% dos votos válidos. Leia mais Eleições 2022 Quem é Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito com Lula O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 20h, quando a apuração indicou que Lula está matematicamente eleito.

Com a vitória do petista, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a tentar reeleição e não obter êxito desde a redemocratização do Brasil.

No primeiro turno, Lula recebeu 48,43% dos votos. Em números absolutos foram 57.259.504 votos.

Como Lula chegou à eleição?