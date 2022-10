Sem herdeiros, Jô Soares deixou fortuna milionária para funcionários e ex-mulher

O apresentador e humorista Jô Soares teria modificado o próprio testamento semanas antes de morrer, segundo afirma publicação do jornal Extra. Sem herdeiros, ele incluiu funcionários na lista de beneficiários da fortuna que deixou, além da ex-mulher Flávia Pedras, com quem ficou casado por 15 anos.

Dono de patrimônio milionário, Flávia herdará a maior parte, já que ele era filho único e também só teve um filho, Rafael, portador de autismo, que morreu em 2014. O único filho de Jô era fruto do casamento com a atriz Teresa Austregésilo.

A decisão de deixar parte da quantia aos funcionários teria se dado por conta de uma relação de longa data e de amizade, segundo explica a matéria publicada pelo jornal carioca.

Jô faleceu aos 84 anos e chegou a ser um dos apresentadores mais bem pagos da TV no Brasil. Ainda segundo a mesma publicação, o estimado é que ele tenha recebido cerca de R$ 500 mil por mês na Rede Globo, além de participação em merchandising.

Relação amigável e fortuna

Entre os bens, Jô deixou propriedade em Vinhedo, de R$ 15 milhões. O imóvel, que na realidade nunca foi do apresentador, é conhecido pela cobertura duplex, no bairro Higienópolis em São Paulo, um dos endereços mais exclusivos da cidade.

No local, inclusive, passou os últimos anos, que foram de maior reclusão por causa da pandemia de Covid-19. Separado de Flávia Pedra desde 1998, era ela quem mais ia ao apartamento, mantendo sempre uma relação muito próxima. Hoje, ela é casada com a cantora Zélia Duncan, que também conviveu com o apresentador e humorista.

No dia a dia, ele tinha a companhia de seus empregados, com quem também compartilhava a grande coleção de arte e literatura que mantinha em casa.