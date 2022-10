Jô Soares deixa parte de herança para funcionários, diz jornal

O apresentador, ator e roteirista Jô Soares, que morreu em agosto, deixou parte da herança para seus funcionários, segundo informações do blog Sala de TV, do portal Terra. Não há informações sobre o valor do espólio do apresentador.

Outra parte da fortuna ficou com a ex-esposa mais recente, Flávia Pedras. Eles foram casados por 11 anos, de 1987 a 1998, e permaneceram amigos. No dia da morte de Jô, ela se despediu de forma emocionada nas redes sociais. "Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem", disse.

Herança

Ele não tinha herdeiros diretos: seu único filho, Rafael Soares, faleceu em 2014. Teresa Austregésilo, mãe de Rafael e primeira esposa do apresentador, também faleceu antes dele, em 2021.

Dessa forma, os funcionários de Jô que trabalhavam com ele há mais tempo foram lembrados na herança. Ele demonstrava gratidão aos empregados e os ajudava financeiramente já em vida, segundo relatos ouvidos pelo blog.

Jô morreu em 5 de agosto, após falência múltipla dos órgãos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Aos 84 anos, ele vinha sofrendo de diversos problemas de pulmão.