Veja quem é Milla Vieira, Miss São Paulo 2024, que tem sofrido ataques racistas nas redes sociais

A Miss Universe São Paulo 2024, Milla Vieira, de 33 anos, foi vencedora do concurso no último dia 25 de julho. Sendo a quinta mulher negra a ganhar a categoria, ela afirmou ter orgulho de sua trajetória e conquista. No entanto, há cinco dias, ela vem sofrendo racismo de diversos internautas do Instagram e, na segunda-feira (29), decidiu se pronunciar sobre o assunto.

"Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio? Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão, sim, penalizados. Aqui a 'cultura do hate' não se perpetuará. Obrigada a todos que estão me apoiando", escreveu no Instagram.

Além dela, a organização do Miss Universe São Paulo também se pronunciou, repudiando o racismo sofrido por Milla. "Estamos chocados com tamanhas atrocidades nas redes sociais e sentimos demais por tudo o que nossa Miss vem passando desde que foi eleita. Desde mensagens colocando em cheque sua inquestionável beleza, até memes com a intenção de prejudicar sua imagem".

"Reiteramos a nota acima e salientamos que a decisão dos jurados (mais de 20 jurados) foi respeitada e a Milla eleita por mérito e excelência de suas competências e por sua beleza. Milla tomará medidas legais com nosso apoio e esperamos que todos que deferiram mensagens depreciativas conotando racismo paguem por isso". Miss Universe São Paulo Organização

Diversas páginas de Miss Universe do Brasil também se manifestaram, declarando apoio à vencedora de São Paulo.

Quem é Milla Vieira?

A modelo Milla Vieira começou a carreira em 2014, tendo mais de dez anos atuando na profissão. Conforme o gshow, ela é a caçula de quatro irmãos — Angela, Angelica e Adriano — e chegou a trabalhar como apresentadora e atriz.

Na infância, aos 11 anos, ajudava os pais a vender doce de leite e cocada.

"O mais lindo é que, depois de fazer 30 anos, que consegui fazer os trabalhos que sonhava de criança. Tudo isso vai de encontro com a mudança do Miss Universe e tenho que dizer muito obrigado Miss Universe. É muito significativo para nós", declarou, no vídeo gravado na apresentação do concurso.

Ela namora um agente imobiliário estadunidense, chamado Shawn Getty.