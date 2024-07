Campeão do BBB 24, Davi Brito não tem contrato renovado pela TV Globo

A Globo anunciou por meio de uma nota enviada ao F5 que o contrato de Davi Brito, campeão do BBB 24, não foi renovado. Dessa forma, a emissora não vai mais representá-lo no mercado publicitário. A decisão teria acontecido pela falta de interesse de grandes marcas em fazer parcerias com o baiano.

Desde a vitória no reality show, Davi tem se envolvido em diversas polêmicas e as parcerias não aconteceram devido ao mercado aparentemente não querer se associar com ele.

O comportamento problemático do homem também teria sido um alerta para a Globo. Davi Brito chegou a falar que teria um programa na grade da emissora, mas ao ser desmentido, negou ter dito isso.

Uma das polêmicas mais recentes foi o fim de seu breve envolvimento com a modelo Tamires Assis. Os dois haviam marcado um encontro em Salvador, mas Davi cancelou alegando estar doente. No mesmo dia, ele postou em suas redes uma foto de um termômetro, que internautas mais tarde descobriram vir do Google, o que fez Tamires decidir se afastar.

Após a informação sobre o fim do contrato vir a público, Lucas Buda, colega de confinamento de Davi comentou que já sabia da informação e que o próprio amigo havia contado a ele, "A gente conversou, ele já tinha me falado isso. Ele não ficou chateado" disse ele ao programa Fofocalizando, do SBT.